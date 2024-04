Ben Arous : Près de 200 personnes bénéficiaires à Mohamedia des services d’une caravane de santé

Environ 200 personnes à Mohamedia (gouvernorat de Ben Arous) ont bénéficié, samedi, de consultations médicales gratuites, dans le cadre d’une caravane de santé pluridisciplinaire, organisée par le centre intermédiaire Fouchana – Mhamdia, en partenariat avec la section locale du Croissant Rouge Tunisien (CRT) à Mhamdia et le commissariat régional de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées à Ben Arous..

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de la section locale du CRT, Mohamed Aymen El Massoudi a souligné que le cadre médical et paramédical, relevant du groupement de santé de base de Ben Arous, a effectué plusieurs consultations dans diverses spécialités liées à la médecine générale, le dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, la nutrition, la santé bucco-dentaire, la lutte contre le tabagisme et la prévention du Sida.

Il a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération entre toutes les parties concernées dans la région en vue de rapprocher les services de santé des habitants, saluant le rôle de la société civile dans le soutien des actions des structures officielles et la sensibilisation les citoyens pour adopter une bonne hygiène de vie.