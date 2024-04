Football – Ligue 1 (5e j. play-off) : Deux affiches intéressantes

La 5e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel propose ce week-end deux affiches inintéressantes entre l’Etoile du Sahel et le Club Africain d’une part, et le Stade Tunisien et l’US Monastir, d’autre part, avec la deuxième place en point de mire.

Le troisième match de la journée mettant aux prises l’Espérance de Tunis, leader, et le CS Sfaxien, lanterne rouge, aura lieu le 1er mai à Radès, les sang et or étant engagés en Ligue des champions d’Afrique où ils disputeront ce samedi à Pretoria les demi-finales retour face à Mamelodi Sundowns.

La journée sera ouverte samedi au stade Enneifer où l’équipe du Bardo (5e, 5 points) offrira l’hospitalité à l’US Monastir (2e, 7 points) avec l’espoir de continuer sur sa lancée après avoir brillamment assuré la semaine dernière sa qualification pour les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie aux dépens de l’ES Zarzis (3-0).

Les protégés de Hammadi Daou tenteront de mettre fin à une série de trois matches nuls et de renouer avec une victoire qui leur permettrait de se rapprocher du haut du tableau et de conforter leurs chances pour une place africaine.

De son côté, l’US Monastir espère rentrer avec son deuxième succès en play-off après celui remporté au Mhiri lors de la 3e journée (1-0). Une victoire qui permettra aux protégés de Lassad Jarda d’accentuer la pression sur le leader espérantiste qui le distance de 6 points (13 pts).

A l’instar de leur adversaire, les usémistes aborderont la rencontre avec le moral au beau fixe après leur qualification laborieuse aux 8e de finale de la coupe de Tunisie face à l’ES Metlaoui aux tirs au but (2-2 au terme du temps réglementaire).

Un clasio passionnant sera au programme de dimanche qui opposera, à Sousse, l’Etoile du Sahel et le Club Africain, deux équipes qui se partagent la troisième place avec 6 points chacun et qui lorgnent la deuxième position du tableau.

Le match sera l’occasion pour l’équipe de la place de remporter sa première victoire des play-offs après une série de trois matches nuls et une défaite.

Qualifiée difficilement pour les 8e de finale de la coupe de Tunisie face à l’équipe divisionnaire de l’ES Bouchamma (1-0 a.p.), la formation étoilée tentera de rester dans une dynamique positive en profitant notamment de son avantage du terrain et du public pour se relancer dans la course pour le titre, malgré l’abence de trois joueurs clés, Hamza Jelassi, Louay Ben Hassine et Yassine Chammakhi, pour blessure.

Pour sa part, le club de Bab Jedid, tombeur de l’US Ben Guerdane en coupe de Tunisie aux tirs au but, espère surprendre son adversaire et rentrer avec les trois points de la victoire après deux matches nuls de suite concédés lors des deux dernières journées.

Le programme :

Samedi 27 avril

Au Bardo (15h):

S. Tunisien – US Monastir

Dimanche 28 avril

A Sousse (15h):

ES Sahel – C Africain

Mercredi 1er mai

A Radès (17h30):

Espérance ST – CS Sfaxien

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 13 4 3 1 0 5 1 +4

2- US Monastir 7 4 1 2 1 2 2 0

3- C Africain 6 4 1 2 1 1 1 0

4- ES Sahel 6 4 0 3 1 1 2 -1

5- S Tunisien 5 4 0 3 1 1 3 -2

6- CS Sfaxien 4 4 0 3 1 0 1 -1