Météo : Pluies bénéfiques attendues à partir de cette date

Le Observatoire tunisien du climat prévoit des fluctuations météorologiques à partir du mercredi 24 avril jusqu’au début du mois de mai prochain.

L’Observatoire a déclaré dans des bulletins successifs sur sa page officielle Facebook : “Des pluies bénéfiques en direction de la Tunisie, in sha Allah, entre le 24 avril et le début de mai”, ajoutant que “le mercredi 24 avril sera froid au centre et au nord de la Tunisie avec des pluies, et peut-être de faibles quantités de neige sur les hauteurs de l’ouest du gouvernorat de Kasserine”.

L’Observatoire a indiqué que “la première dépression concernera mardi soir et mercredi le centre et le nord de la Tunisie, et peut-être localement le sud de la Tunisie, avec des quantités faibles à modérées et localement abondantes, et peut-être une deuxième dépression attendue à la fin du mois d’avril en cours.”