La proportion des personnes âgées en Tunisie devrait atteindre un cinquième de la population en 2036

“Le plan d’exécution de la stratégie nationale multisectorielle des personnes âgées 2022-2030” a fait l’objet d’une réunion de travail lundi au ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées avec la participation de représentants des ministères des finances et de la santé, d’un nombre d’universitaires et de représentants de l’association tunisienne de sauvegarde des jeux et sports du patrimoine et l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

A cette occasion, la ministre de la famille Amel Belhaj moussa a souligné l’importance de la mise en oeuvre de cette stratégie nationale pour différentes raisons dont notamment la transition démographique qui réside dans l’augmentation du nombre des personnes âgées et la diminution des tranches d’âge les plus jeunes.

Elle a précisé que la proportion des personnes âgées en Tunisie devrait atteindre environ un cinquième de la population en 2036.

Selon un communiqué publié par le ministère, Moussa a indiqué que la stratégie nationale multisectorielle des personnes âgées qui permettra de garantir leur droit et de les protéger sera débattue, le 15 juin prochain, à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.

Cette réunion a permis de passer en revue le cadre juridique relatif à la protection des personnes âgées et les moyens de le promouvoir ainsi que le rôle du secteur privé en matière d’investissement dans les services fournis aux séniors.