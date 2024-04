Les décisions réglementaires relatives au processus électoral, en particulier celles régissant les procédures et les critères de candidature aux prochaines élections, doivent être conformes à la Constitution en tant que texte suprême dans la hiérarchie des normes nationales et conformes aussi à la loi électorale a souligné, lundi, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE) Farouk Bouasker.

Lors d’une séance d’évaluation avec les membres de la direction centrale des affaires juridiques et du contrôle de la campagne, Bouasker a précisé que le travail de contrôle effectué par cette structure ne se limite pas à la période de la campagne électorale. Il débutera à l’annonce du calendrier électoral des prochaines élections.

Il a mis en évidence l’importance du rôle dévolu à la direction des affaires juridiques qui demande une grande qualification en droit, un devoir de neutralité et une obligation de retenue et de secret professionnel.

Cité dans un communiqué de l’ISIE publié lundi, Bouasker a mis en avant le souci de réussir l’organisation d’élections équitables et transparentes, exemptes de toute manifestation d’argent politique corrompu ou d’influence d’associations, de médias ou de sondages d’opinion trompeurs sur la volonté libre et informée des électeurs, et de lutter contre toutes les formes de diffamation, de calomnie, et d’appliquer la loi à tous sans distinction ni exception.