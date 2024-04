Football – Ligue des champions (1/2 finale aller) : L’Espérance de Tunis pour prendre option sur la finale

L’Espérance de Tunis tentera de prendre option sur la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, à l’occasion de la demi-finale aller qui l’opposera aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns, samedi, à partir de 20h00, au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les sang et or qui ont difficilement arraché leur qualification pour le dernier carré aux dépens des Ivoiriens de l’ASEC Mimosas (aller 0-0, retour 0-0, 4-2 tab), devront rééditer leur exploit face aux champions d’Afrique du Sud tout en essayant de prendre un avantage confortable à Radès en prévision du match retour dans une semaine à Pretoria.

Les coéquipiers de Ghaylène Chaalali aborderont cette rencontre décisive avec le moral au beau fixe après avoir atteint ce stade de la compétition dont ils ont remporté quatre éditions (1994, 2011, 2018, 2019) et profiteront de l’apport des milliers de leurs supporters attendus pour franchir ce premier écueil.

Il s’agit aussi d’un nouveau challenge pour le coach portugais Miguel Cardoso critiqué récemment pour ses choix techniques et tactiques, et appelé à bien négocier cette première manche à Radès avant de se rendre en Afrique du sud, tout en tirant les enseignements du match nul concédé dimanche dernier à Monastir (1-1).

Le staff technique espérantiste pourra compter, de ce fait, sur un effectif au complet après la récupération du milieu offensif brésilien Yan Sasse qui a joué un rôle déterminant dans le parcours de l’équipe et devrait jouer un rôle crucial lors de ces demi-finales.

La formation sang et or devrait compter sur Amenallah Memmiche, dans les bois, tandis que la charnière centrale sera composée de Mohamed Amine Ben Hmida, Yassine Meriah et Mohamed Ali Tougay, outre Raed Bouchniba en tant qu’arrière droit. En milieu de terrain, le staff technique pourra compter sur Roger Ahulu, Houssem Tka et Ghaylène Chaalali tandis qu’en attaque, la mission devrait être confiée à Sasse, Oussama Bouguerra (ou Houssem Ghacha) et Rodrigo Rodrigues.

Le représentant tunisien est appelé à faire preuve d’efficactité offensive et de vigilance en défense pour ne pas commettre des erreurs qui pourraient lui coûter cher.

Les sang et or devront en effet se méfier d’un adversaire comptant des joueurs aussi expérimentés à l’image du gardien Ronwen Williams, auteur d’arrêts exceptionnels lors des tirs au but en quarts de finale retour contre les Tanzaniens de Young Africans et meilleur gardien de la CAN-2023, outre encore l’attaquant namibien Peter Shalulile.

Le match sera dirigé par le Somalien Omar Abdelkader Artan.

La manche retour est prévue vendredi prochain à 19h00 à Prétoria.