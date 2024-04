Tunisie – ISIE : Réunion sur l’actualisation du registre électoral

L’actualisation du registre électoral en Tunisie et à l’étranger et le développement de nouveaux services numériques en prévision des prochaines échéances électorales ont été au centre d’une réunion de travail organisée, mardi, au siège de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Au cours de la réunion, les participants ont discuté de la nouvelle application mobile qui sera utilisée dans les différentes étapes du processus électoral, et ce, dans le but de faciliter l’inscription des électeurs et la mise à jour des données, et de leur fournir toutes les informations nécessaires.

Il a été convenu d’organiser une réunion hebdomadaire, tous les mardis, pour suivre l’évolution des préparatifs.

La séance de travail, présidée par Farouk Bouasker, président de l’ISIE, a notamment réuni le vice-président de l’Instance, Naoufel Frikha, ainsi que les responsables de la Direction centrale des systèmes d’information et de la Direction centrale des opérations électorales au sein de l’ISIE.

Selon l’Instance électorale, le nombre total d’électeurs inscrits en Tunisie et à l’étranger a atteint, en janvier dernier, les 9 136 502 électeurs.