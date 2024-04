Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a reçu, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, le prince Faisal Ben Bandar Al Saaud, président de la Fédération internationale des sports électroniques, en présence du ministre de la jeunesse et du sport Kamel Déguiche.

Hachani a, selon un communiqué publié via la page officielle facebook de la présidence du gouvernement, souligné, à cette occasion, l’importance des relations tuniso-saoudiennes et la détermination à renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines tels que la santé, l’énergie, les industries pharmaceutiques, la stimulation de l’investissement dans l’économie du sport et la promotion du secteur de l’e-sport en Tunisie en tant que moteur important dans la dynamique économique future, à travers ses chaînes de création de valeur et d’emplois pour les jeunes.

Pour sa part, le Prince Faisal Ben Bandar Al Saoud, a salué le leadership des Tunisiens, en particulier des jeunes, dans le domaine de l’e-sport, en raison de leurs compétences techniques, de leur sens industriel distinct et de leur grande capacité d’innovation.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération commune dans ce domaine sportif prometteur, notamment dans les domaines de la formation, des stages et de l’organisation d’événements régionaux et continentaux pertinents en Tunisie, apprend-on de même source.