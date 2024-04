SONEDE : Coupure d’eau potable dans plusieurs régions dans deux gouvernorats le 18 avril

Une coupure de la distribution de l’eau potable sera enregistrée à partir du jeudi 18 avril 2024, à partir de 12h, dans les villes de Bou Salem, Roumani, Ben Bchir et Souk Essebt(gouvernorat de Jendouba) et la ville de Béja, Sidi Ismael, Hammam Sayala et Thibar(Gouvernorat de Béja), a fait savoir, mardi, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

La société a indiqué que cette coupure intervient en raison des travaux de liaison des parties du canal d’adduction de l’eau d’un diamètre de 1250 millimètres au niveau du barrage « Bouherthma »du gouvernorat de Jendouba, et ce, dans le cadre des travaux engagés par la Direction générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques, dans le cadre du projet d’élévation des bords du barrage « Bouherthma ».

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement, le samedi 20 avril 2024 à partir de 16h, pour les régions de Bou Salem, Roumani, Ben Bchir et Souk Essebt.

Pour les régions du gouvernorat de Béja, l’approvisionnement en eau reprendra progressivement le le samedi 20 avril 2024 à partir de minuit, et ce, après l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption.