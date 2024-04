Les travailleurs du secteur pétrolier en grève pendant deux jours

Les syndicats de base affiliés à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont décidé de faire grève les 25 et 26 avril courant dans tous les établissements des sociétés de distribution de carburants, suite à l’échec des négociations avec la chambre syndicale des sociétés de distribution de produits pétroliers.

La Fédération générale du pétrole a adressé une correspondance aux ministres de l’Intérieur, de l’Industrie, des Affaires sociales et du Commerce, ainsi qu’aux gouverneurs de Tunis, Ben Arous, Gabès, Sfax, Bizerte et Médenine, ainsi qu’au président de la chambre syndicale des sociétés de distribution de produits pétroliers et aux directeurs généraux des sociétés de distribution de l’essence, de la Société tunisienne des huiles de Radès, de la Société du gaz du Sud et de la Société tunisienne des huiles, et aux unions régionales du travail de Tunis, Ben Arous, Gabès, Sfax, Bizerte et Médenine, selon ce que rapporte le site Shabab News, affilié à l’UGTT.

La Fédération a demandé, dans le préavis de grève signé par le Secrétaire général adjoint responsable du secteur privé, Tahar El Mazi, l’application des procès-verbaux des réunions du 9 février 2011 et du 31 mars 2011 concernant la fin du travail manuel dans toutes les sociétés de distribution de pétrole et de ses dérivés, et dans tous les lieux de travail appartenant aux sociétés de distribution de carburants sur l’ensemble du territoire national, conformément à l’article 10 de l’accord commun et à l’augmentation de l’allocation de mise à la retraite et de l’allocation de production et de productivité.