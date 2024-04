Football – LCA : L’Espérance en mission à Abidjan avec la qualification pour les demies en ligne de mire

L’Espérance sportive de Tunis aura un rendez-vous crucial demain samedi en affrontant les Ivoiriens de l’ASEC Mimosa au stade Félix Houphouet Boigny d’Abidjan à partir de 21h00 en quart de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique de football.

La manche aller, qui s’est déroulée same7di dernier au stade Hamadi Agrébi de Radès, s’était soldée par un nul vierge (0-0), ce qui dicte au représentant du football tunisien de montrer un visage honorable et de livrer une meilleure prestation afin de valider son billet pour les demi-finales de l’épreuve continentale.

L’incapacité du club tunisien à marquer contre les Ivoiriens de Mimosa au match aller, la maîtrise totale des débats et le nombre d’occasions ratées, ont permis aux supporters des sang et or d’être optimistes quant à la capacité des coéquipiers de Mohamed Amine Tougay à répondre aux attentes lors de la rencontre de demain, compte tenu de supériorité sur le plan technique de l’Espérance sur son rival, notamment, en termes de maturité tactique et d’expérience dans les compétitions continentales.

L’optimisme des joueurs de l’Espérance et sa supériorité tactique et technique par rapport à la formation ivoirienne de l’ASEC Mimosas ne suffira pas pour lui garantir la qualification au prochain tour.

Et pour cause, le match retour sera différent et chaque match a sa propre réalité, surtout que les conditions climatiques dans lesquelles évoluera le représentant tunisien seront différentes de celles de Tunis avec une température élevée et surtout un taux d’humidité important annoncés, ce qui exige des coéquipiers de Protégés du portugais Miguel Cardoso un effort physique généreux afin d’atteindre l’objectif escompté.

Le staff technique sang et or devra, pour ce faire, trouver des solutions techniques et tactiques pour décrypter la solide défense de l’ASEC Mimosa et surmonter le dilemme offensif qui a suscité beaucoup d’interrogations.

Il est probable que la composition de départ de l’Espérance connaisse demain, samedi, quelques changements dans les différentes lignes en fonction de la préparation physique et mentale des joueurs, tout en maintenant la même orientation tactique offensive puisque l’Espérance a besoin de marquer et de gagner le match.

La ligne arrière devrait voir le retour de Mohamed Ben Ali pour remplacer Raed Bouchniba, dont la performance a semblé modeste à l’aller et affectée par les conséquences de la blessure qu’il a subie récemment, tout en exploitant les compétences offensives de Ben Ali puisque l’équipe a besoin de toutes les possibilités pour pénétrer dans la défense de l’ASEC.

Il ne fait aucun doute que la zone du milieu de terrain renfermera les secrets de la confrontation tuniso-ivoirienne et c’est pourquoi elle revêt une importance fondamentale dans les plans de Cardoso pour le match de demain et les indicateurs laissent entrevoir un changement au niveau du milieu de terrain.

En effet, alors que le staff technique a misé au match aller sur Ghaylène Chaalali en tant que joueur clé avec Roger Aholou et Houssem Teka, le retour de Zakaria El Ayeb à son poste dans l’axe du terrain semble être une hypothèse fort probable, vu l’importance du facteur forme physique dans le match. Chaalali, devrait quant à lui être ménagé sur le banc de touche et exploité en deuxième mi-temps voire quand son entrée en jeu s’avèrera nécessaire.

La ligne offensive des sang et or reste le pilier principal et la clé du succès dans la rencontre, et là Cardoso s’efforcera d’exploiter la forme retrouvée d’Oussema Bouguerra, qui a fourni une prestation remarquable lors du match aller, ce qui le fait partir avec de grandes chances de figurer dans le onze de départ par rapport au joueur André Bukia, qui a participé au match de Radès mais n’a pas eu l’apport souhaité et son rendement n’a pas été à la hauteur des espérances.

La Confédération africaine de football (CAF) avait, rappelle-t-on, désigné un arbitre algérien pour diriger ce quart de finale retour.