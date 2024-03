Des passages nuageux sur le nord et le centre et temps partiellement nuageux sur le sud.

Vent du secteur Est, de faible à modéré de 10 à 15 km/h.

Mer peu agitée. Températures maximales en légère hausse, comprises entre 18 et 22 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 22 et 27 degrés ailleurs.