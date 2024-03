Les températures oscilleront cette nuit entre 4 et 8 degrés dans le nord-ouest et sur les hauteurs et entre 10 et 14 degrés ailleurs.

Le temps sera généralement peu nuageux avec apparition de brouillard local en fin de nuit, selon un bulletin de suivi, publié jeudi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré sur la plupart des régions.