Haykel Ben Mahfoudh devient juge à la Cour pénale internationale

Haykel Ben Mahfoudh a prêté serment en tant que juge à la Cour pénale internationale lors d’une cérémonie de haut niveau qui s’est tenue aujourd’hui vendredi au siège de la Cour à La Haye (Pays-Bas). Élu récemment pour un mandat de neuf ans lors de la 22e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome qui s’est tenue à New York en décembre dernier, Ben Mahfoudh a rejoint la Cour pénale internationale après un parcours académique remarquable débuté en 1996.

Il a obtenu un doctorat en droit international humanitaire de l’Université de Carthage en 2005, ses recherches portant sur plusieurs questions telles que la protection de l’environnement en période de conflit armé, les droits des victimes, la réforme du secteur de la sécurité, les droits de l’homme et les transitions démocratiques. Ben Mahfoudh a régulièrement été invité à donner des cours dans plusieurs universités hors de la Tunisie, et en plus de sa carrière académique, il a occupé plusieurs postes de direction et a été nommé expert ou conseiller dans de nombreuses organisations internationales.

Le président de la Cour pénale internationale, Piotr Hofmański, a souligné que la diversité des parcours et l’excellence des compétences des juges ainsi que l’importance de leurs expériences professionnelles seront un grand stimulant pour cette institution judiciaire indépendante.