Exercice de secours : séisme de magnitude 7,5 à Tabarka

La ville de Tabarka a été le théâtre, ce mardi 5 mars 2024, d’une opération blanche conjointe entre la Tunisie et l’Arabie saoudite visant à simuler un séisme de magnitude 7,5. Selon le colonel Saleh Al-Qurabi, directeur de l’exercice conjoint tuniso-saoudien de recherche et de sauvetage, cette simulation s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Protection civile nationale et la Défense civile saoudienne.

Il a ajouté que cet exercice fait également partie des préparatifs de reclassement de l’équipe tunisienne de recherche et de sauvetage, selon les normes internationales, passant de la catégorie moyenne à la catégorie lourde prévue pour l’année 2026. Concernant le contenu de l’exercice, le colonel Saleh Al-Qurabi a expliqué qu’il s’agissait d’une simulation d’un séisme de magnitude 7,5 sur l’échelle de Richter frappant la ville de Tabarka, causant de nombreux dégâts, notamment l’effondrement de bâtiments et de nombreuses victimes, en particulier des blessés graves, ainsi que des dommages au barrage de Jabel Allah.

Le scénario prévoit la présence de 27 personnes coincées sous les décombres nécessitant le sauvetage par les équipes de recherche et de sauvetage tunisiennes et saoudiennes, ainsi que six personnes portées disparues ou noyées dans les eaux du barrage de Jabel Allah, devant être récupérées par les équipes de plongée. Par ailleurs, la délégation saoudienne est arrivée à l’aéroport international de Tabarka hier à bord d’un avion spécial, transportant le matériel nécessaire à l’exercice, notamment des appareils, des véhicules et des camions.