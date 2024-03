Football – Ligue 2 (17e journée) : les résultats

Résultats des rencontres de la 17e journée de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi :

POULE A

Samedi 2 mars :

A Msaken :

CS Msaken – JS Omrane 0-1

Dimanche 3 mars :

A Korba :

CS Korba – AS Oued Ellil

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – ES Radès

A Jendouba :

Jendouba Sport – Kalaa Sport

Lundi 4 mars:

A Ben Arous

SC Ben Arous – JS Kairouan

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – SC Tabarka

AS Ariana exempte

Classement: Pts J

1. Jendouba sport 33 15

2. JS Omrane 32 15

3. CS Hammam-Lif 28 15

4. CS Korba 25 15

5. JS Kairouan 21 14

6. ESH Sousse 21 15

7. AS Ariana 20 15

8. ES Radès 18 15

9. CS Tabarka 17 15

10. CS Msaken 16 16

11. AS Oued Ellil 13 14

12. Kalaa sport 10 15

13. SC Ben Arous 8 15

POULE B

Samedi 2 mars

A Chebba :

CS Chebba – EM Mahdia 1-0

A Gabès :

S. Gabésien – SC Moknine 2-1

A Djerba :

ES Jerba – AS Gabès 2-1

Dimanche 3 mars

A Réjiche :

AS Réjiche – O. Médenine

A Jelma :

AS Jelma – ES Zarzis

A Tataouine :

ES Rogba – CO. Sidi Bouzid

OC Kerkennah exempt.

Classement: Pts J

1. ES Zarzis 32 14

2. AS Gabès 31 15

3. CS Chebba 29 16

4. S Gabésien 28 16

5. ES Jerba 25 16

6. SC Moknine 22 16

7. ES Rogba 17 15

. CO Kerkennah 17 15

. EM Mahdia 17 15

10. OS Bouzid 16 15

11. AS Jelma 15 15

12. O Médenine 13 15

13. AS Réjiche 6 15