Football – Ligue 2 : programme et arbitres de la 16e journée

Programme et arbitres de la 16e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à 14h00) :
POULE B
Samedi 17 février
A Sidi Bouzid :
O. Sidi Bouzid – S. Gabésien arb : Badis Ben Salah
A Chebba :
CS Chebba – AS Rejiche arb : Walid Mansri
A Moknine :
SC Moknine – OC Kerkennah arb : Jalel Sahbani
A Zarzis :
ES Zarzis – ES Jerba arb : Houssem Belhaj Ali
Dimanche 18 février
A Mahdia :
EM Mahdia – AS Jelma arb : Montassar Belarbi
A Médenine :
O. Médenine – ES Rogba arb : Karim Khemiri
POULE A
Dimanche 18 février:
A Kairouan :
JS Kairouan – CS Korba arb : Walid Hedhili
A Msaken :
CS Msaken – Jendouba Sports arb : Khaled Gouider
A Kalaa Seghira :
Kalaa Sport – ES H-Sousse arb : Mejdi Bellagha
A Tabarka :
CS Tabarka – AS Ariana arb : Amine Fekir
A Radès :
ES Radès – CS Hammam-lif arb : Ahmed Dhaouadi
A El Omrane :
AS Omrnae – SC Ben Arous arb : Ameur Chouchène.