Sousse : la nouvelle piscine olympique, un investissement de 11 millions de dinars, prête à ouvrir ses portes

Le secrétaire général de la municipalité de Sousse, Mourad Ben Salem, a confirmé que les travaux de construction de la piscine olympique de Sousse sont terminés, en attendant l’achèvement de certaines procédures administratives liées aux contrats d’études. Il a estimé que cette installation sportive entrera en service en mars ou avril 2024.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, il a indiqué que la municipalité recevra bientôt la piscine, et que le ministère de la Jeunesse et des Sports se chargera de l’équiper en équipements nécessaires.

La municipalité a entrepris le recrutement de spécialistes et de cadres, et prévoit de signer un contrat avec une société spécialisée dans la maintenance des pompes et la gestion de l’eau de la piscine. Elle prévoit également de conclure un contrat avec une société de sécurité pour assurer la sécurité du complexe sportif et de jeunesse, qui comprendra le stade olympique, la salle couverte, la piscine olympique et le théâtre.

Le projet a pris plus de quatre ans à être réalisé, pour un coût de 11 millions de dinars, dont la municipalité de Sousse a contribué à hauteur de 2 millions de dinars, en plus de l’octroi du terrain.

Ben Salem a souligné que le projet comprend une piscine aux normes olympiques de 50 mètres de long, une piscine d’entraînement, des gradins pouvant accueillir 400 spectateurs, ainsi que des espaces de réception, des vestiaires, une salle de renforcement musculaire, des bureaux administratifs, des boutiques et un café.