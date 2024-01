Décision CIJ sur le génocide à Gaza : La Tunisie « grandement satisfaite », appelle à des mesures pour mettre fin à l’agression sioniste

La Tunisie s’est dite « grandement satisfaite » de la décision « juste et équitable » rendue par la plus haute juridiction de l’ONU, la Cour internationale de Justice (CIJ) sur les mesures conservatoires devant être prises dans le cadre de la plainte portée par la République sœur d’Afrique du Sud contre l’entité sioniste.

Dans sa décision rendue, aujourd’hui, vendredi, la CIJ a pressé l’entité sioniste à « s’abstenir immédiatement » de perpétrer des crimes de génocide contre les Palestiniens (un génocide regrettablement en cours ), soulignant que ces agissements constituent des « violations flagrantes et manifestes » de la Convention internationale de 1948 sur le génocide.

Dans une déclaration publiée, vendredi, le département des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger a souligné que la Tunisie appelle à « contraindre » l’entité sioniste à « cesser définitivement » son agression barbare et brutale, à mettre fin à son occupation et à lever le siège imposé à la bande de Gaza et à tous les territoires palestiniens.

La Tunisie appelle également à traduire en justice ses responsables israéliens et à les tenir responsables de ses atrocités commises contre le peuple palestinien.

Toujours selon la même déclaration, la Tunisie estime la « décision historique » de la CIJ constitue sans nul doute une « étape majeure » sur la voie de la condamnation des graves crimes perpétrés par l’entité sioniste contre le peuple palestinien, tout comme elle témoigne du « triomphe» des nobles valeurs universelles, des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies ainsi que de la prévalence de la voix de la vérité et de la “force de l’argumentation” sur les “politiques de deux poids, deux mesures”.

La Tunisie a par ailleurs saisi l’occasion pour rendre hommage à la République sud-africaine « sœur » pour ses louables et incommensurables efforts visant à prononcer un jugement de portée internationale contre l’entité sioniste, réitérant son soutien inébranlable ainsi que sa position inflexible de soutien en faveur du peuple palestinien dans sa lutte héroïque visant à mettre fin à l’injustice flagrante dont il est victime depuis plus de sept décennies.

Dans ce contexte, la déclaration du département des affaires étrangères rappelle que la Tunisie présentera le 23 février 2024 sa plaidoirie orale devant la CIJ dans le cadre de l’avis consultatif sollicité par l’Assemblée générale des Nations Unies sur les conséquences juridiques découlant de la violation continue par l’entité sioniste du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même.

Il convient de signaler que la République d’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye (Pays-Bas) le 29 décembre 2023, à travers laquelle elle a soumis des documents prouvant sans nul équivoque l’intention de l’entité sioniste de commettre un génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Dans le cadre de ce procès, l’Afrique du Sud a appelé la haute juridiction internationale à décréter des mesures conservatoires visant à protéger le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Aujourd’hui, vendredi, la Cour internationale de Justice a rendu son verdict sur la plainte sud-africaine contre l’entité sioniste sur fond des allégations de ses crimes de génocide à Gaza.

Dans sa décision, la CIJ a pressé Israël à prendre des mesures permettant d’empêcher le génocide à Gaza et de s’interdire de toute forme d’incitation directe à sa commission.

La Cour a également rejeté la requête israélienne tendant à déclarer irrecevable la plainte portée par l’Afrique du Sud.

La majorité des membres de la CIJ, soit 17 juges, ont voté en faveur de mesures urgentes donnant suite favorable à la plupart des requêtes formulées par la l’Afrique du Sud.

La Cour s’est abstenue en revanche d’appeler à un cessez-le-feu ou à une fin de la guerre dans le territoire palestinien.