Projet de la piscine couverte de Kasserine : les avancées et les défis

Le gouverneur de Kasserine, Ridha Rikabi, a déclaré dans une interview à Mosaïque FM aujourd’hui, jeudi 25 janvier 2024, qu’une réunion de travail s’est tenue mardi dernier au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Kadish, et les différentes autorités régionales et locales de Kasserine. Cette réunion visait à suivre l’avancement des projets sportifs et de jeunesse prioritaires dans la région de Kasserine et à trouver des solutions pour les achever. Elle examinait également les problèmes qui ont entravé l’avancement du projet de la piscine municipale couverte de Kasserine, en présence des entrepreneurs du projet.

Le gouverneur a souligné que les autorités régionales de Kasserine vont contacter l’Observatoire national des marchés publics pour examiner les compensations demandées par les entrepreneurs du projet de la piscine municipale couverte, en raison de l’arrêt de leur travail dans le projet en raison de la pandémie de Covid-19. Il a également mentionné la possibilité de mettre à jour les prix ou de résilier les contrats, soulignant que l’Observatoire national des marchés publics prendra les décisions nécessaires à cet égard.

Le projet de la piscine municipale couverte de Kasserine a atteint 65% dans le domaine du génie civil et 25% pour ce qui est des équipements, en plus de l’acquisition de tous les équipements spécifiques à la piscine municipale couverte.

D’autre part, certains observateurs du projet se sont interrogés sur les garanties qui ont empêché les entrepreneurs de cesser de travailler sur le projet après avoir reçu des compensations. Les travaux du projet de la piscine municipale couverte de Kasserine ont débuté en 2017, après sa programmation en 2012. Cependant, ils ont été interrompus depuis cette date en raison de divers problèmes immobiliers et administratifs, qui ont été résolus plus tard.

Le projet de la piscine municipale couverte de Kasserine, d’une superficie de 7 000 mètres carrés, a un coût total dépassant les 5 millions de dinars. Ses principaux composants comprennent un gradin pour le public, des vestiaires, un espace administratif et technique, une salle de sport, une piscine couverte, un café et un parking.