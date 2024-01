Tunisie : Les nouveaux membres du gouvernement prêtent serment

Les nouveaux membres du gouvernement, désignés, mercredi, par le président de la République Kaïs Saïed, ont prêté serment, au cours d’une cérémonie au Palais de Carthage.

Plus tôt dans la journée, la présidence de la République a annoncé la nomination de trois nouveaux ministres et trois nouveaux secrétaires d’Etat.

Ces nominations interviennent pour combler la vacance à la tête des ministères de l’Economie et de la Planification (depuis octobre 2023), de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (depuis mai 2023) et de l’Emploi et de la Formation professionnelle (depuis février 2023).

Un nouveau poste a été créé dans le gouvernement. Il s’agit du poste de secrétaire d’Etat à la gestion des dossiers des entreprises citoyennes, relevant du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

En vertu de l’article 101 de la constitution de juillet 2022, le président de la République nomme le chef du gouvernement et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.

Le président de la République met fin, selon l’article 102, aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du chef du gouvernement.

Le 1er août 2023, le président de la République a nommé Ahmed Hachani, ancien cadre de la Banque Centrale de Tunisie, à la tête du gouvernement en remplacement de Najla Bouden. Elle avait été nommée en octobre 2021.