L’icône égyptienne Adel Imam annonce sa retraite artistique

L’acteur égyptien Adel Imam a annoncé sa retraite des arts, selon les médias sociaux et les sites web hier soir, le samedi 20 janvier 2024.

Cette nouvelle a été confirmée par le fils d’Adel, le réalisateur Rami Imam, lors de la cérémonie de remise des prix “Joey Awards” à Riyadh, en Arabie Saoudite. Rami Imam a déclaré que son père avait décidé de se consacrer à sa vie familiale et qu’il passait désormais tout son temps avec ses petits-enfants. Bien que des rumeurs non confirmées sur la détérioration de la santé d’Adel Imam aient circulé ces derniers mois, le producteur Essam Imam a affirmé dans des déclarations à la presse locale que l’acteur se portait bien et n’était atteint d’aucune maladie. Adel Imam, né le 17 mai 1940, est l’un des acteurs les plus célèbres et les plus populaires en Égypte et dans le monde arabe, connu pour ses rôles comiques mêlés à des films politiques, romantiques et sociaux.

Son succès a débuté avec la pièce de théâtre “Madrasat Al-Mushaghibin”, qui a été jouée de 1971 à 1975, suivie de “Shahed Mashafsh Haga” pendant sept ans, puis “Al-Wad Sayed Al-Shaghal” et “Boudi Gard”. Il a également joué dans 126 films, 16 séries télévisées, 11 pièces de théâtre et une série radio avec le chanteur défunt Abdel Halim Hafez intitulée “Arjouk La Tafhamni Bisura’a”.