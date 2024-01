Bizerte : La Société Régionale de Transport de Voyageurs reçoit 4 nouveaux autobus

La plateforme logistique de la Société Régionale de Transport de Voyageurs à Bizerte a été renforcée aujourd’hui, jeudi, par l’acquisition de 04 nouveaux autobus urbains doubles, d’un coût financier estimé à 2,8 millions de dinars. Il s’agit de la première tranche d’une série d’acquisitions planifiées par la société pour l’année en cours, selon le directeur général de la société, Salah Eddine Bouziane.

Bouziane a ajouté lors de la cérémonie de réception des autobus au siège de la société à Jorza, que les nouvelles acquisitions comprennent un total de 29 autobus, d’un coût total de 14 millions de dinars. Cela comprend 9 autobus interurbains de luxe, 9 autobus urbains ordinaires et 9 autobus urbains doubles, ainsi que deux autobus pour le transport interurbain ordinaire, qui arriveront progressivement avant la prochaine rentrée scolaire (en septembre prochain).

Il a souligné que les nouvelles acquisitions seront distribuées dans toutes les régions et délégations du gouvernorat, dans le cadre du soutien à la flotte de l’entreprise et de la fourniture des meilleures installations et conditions de service, en particulier pour les élèves et les étudiants. De plus, cela contribuera à améliorer les conditions de travail des employés de l’entreprise.

Il a également mentionné que les programmes d’investissement de la société comprennent la rénovation de l’entrepôt et de la station de transport à Sijoumi, d’un coût de 1,3 million de dinars. Un appel d’offres a été lancé pour le projet, et les arrangements administratifs sont en cours pour la construction d’une station de transport aménagée dans la région de Sidi Salem à Bizerte, avec un coût financier dépassant 1 million de dinars. De plus, il y a un projet visant à établir les fonctions essentielles pour la réalisation d’un entrepôt à Boutik, sur le terrain acquis dans la région, avec un coût financier équivalent à 250 000 dinars.

Il est à noter que la flotte de la Société Régionale de Transport de Voyageurs à Bizerte compte 216 autobus diversifiés, sans tenir compte des nouvelles acquisitions, selon la même source.