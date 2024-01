Des centaines de milliers de particules de plastique dans chaque litre d’eau en bouteille : une menace pour la santé ?

La présence de centaines de milliers de particules de plastique dans un litre d’eau en bouteille soulève des questions sur ses répercussions sur la santé. Cette préoccupation est amplifiée par une étude récente publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, révélant que l’eau en bouteille contient jusqu’à 100 fois plus de particules de plastique que ce qui était initialement estimé.

Les scientifiques ont utilisé une nouvelle technique pour compter en moyenne 240 000 particules de plastique par litre d’eau, après avoir testé plusieurs marques populaires. Bien que les recherches sur les effets à long terme de ces particules sur l’environnement et la santé humaine soient limitées, certaines études ont déjà suggéré des effets néfastes, notamment sur le système reproductif.

Ces particules, dont la taille est inférieure à cinq micromètres, pourraient pénétrer dans le système sanguin, y compris le cerveau et le cœur. Les chercheurs recommandent donc d’envisager des alternatives telles que l’utilisation de l’eau du robinet, tout en soulignant qu’il est encore préférable de boire de l’eau en bouteille en cas de nécessité, car le risque de déshydratation pourrait l’emporter sur les éventuels effets des particules de plastique.