Tunisie : un enfant sur trois ne maîtrise pas la lecture selon l’UNICEF

Selon l’UNICEF, un enfant sur trois en Tunisie âgé de 7 à 14 ans ne possède pas les compétences de base en lecture, tandis que trois enfants sur quatre ne maîtrisent pas les compétences fondamentales en mathématiques. Michel Le Pichon, représentant de l’UNICEF en Tunisie, a souligné que près de 28 % des élèves ne possèdent pas les connaissances suffisantes en lecture, et que ce chiffre atteint 75 % en ce qui concerne les compétences fondamentales en mathématiques. Il a également noté que chaque année, entre 60 000 et 100 000 élèves quittent définitivement l’école à un stade précoce, et que la moitié d’entre eux (environ 30 000 élèves) ne s’inscrivent dans aucun programme de formation professionnelle et se retrouvent sans emploi.

L’UNICEF a travaillé en collaboration avec le gouvernement tunisien pour réintégrer ces élèves grâce au programme “Deuxième Chance”, visant à offrir une formation professionnelle à ces élèves dans cette école. Cependant, le nombre de bénéficiaires de ce programme n’a pas dépassé 4 000 élèves à ce jour, en plus de 12 000 autres élèves qui ont bénéficié de séances de sensibilisation pour les dissuader de quitter l’école. L’organisation travaille actuellement avec les ministères de l’Éducation, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et des Affaires sociales pour fournir un soutien technique, financier et pédagogique pour le lancement de deux autres projets d’école “Deuxième Chance” dans les gouvernorats de Kairouan et Gabès.