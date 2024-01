CAN 2023+1 : Les aigles de Carthage déterminés à jouer les premières places

CAN 2023+1

Les joueurs de la sélection nationale de footall se sont dits déterminés à se montrer sous leur meilleur visage lors de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations qu’accueillera la Côte d’Ivoire à partir du 13 janvier en cours et à aller le plus loin possible dans la compétition.

Le sélectionneur-adjoint, Anis Bousaidi a, dans une déclaration précédant la séance d’entraînement des aigles de Carthage, cet après-midi, au complexe Hedi Ennaifer du Bardo, indiqué que la sélection parachèvera sa préparation demain mercredi par un dernier test face au Cap Vert, après avoir effectué une série de séances consacrées à la préparation physique et à certains aspects technico-tactiques.

“Tous les joueurs fournissent des efforts considérables et nous avons eu de la chance que tous les éléments se portent bien et qu’aucune blessure n’est à déplorer”, a-t-il fait remarquer.

Et Bousaidi d’ajouter: “La dernière confrontation avec la Mauritanie a révélé certaines lacunes, certes, mais également, des points positifs que nous veillerons à consolider durant les quelques jours qui nous séparent encore du tournoi”.

Pour lui, un bon état de forme physique des joueurs influera positivement sur le rendement de l’équipe et il est impératif d’aborder notre premier match face à la Namibie en étant au top de notre niveau, notamment, sur le plan tactique puisque nous disposons de toutes les données qui concernent nos adversaires dans le groupe.

“Le match contre la Namibie aura des similitudes avec la confrontation en amical avec la Mauritanie au niveau du jeu défensif de l’adversaire”, a expliqué le sélectionneur-adjoint, assurant que le staff technique œuvrera à trouver les solutions techniques et tactiques nécessaires pour réussir l’entrée en lice du onze national dans la compétition et aborder la suite avec confiance.

De son côté, le milieu de terrain, Houssem Teka a estimé que “le match contre la Mauritanie ne peut pas faire office de référence s’agissant du rendement de la sélection, mais d’un simple test dont le but est de s’assurer que le groupe soit fin prêt le 16 janvier pour son premier match.

Teka a exhorté le public tunisien à soutenir les joueurs de la sélection qui, a-t-il dit, épargneront aucun efforts en vue de joueur les premières places, profitant pour ce faire de leurs qualités, leur expériences et leur détermination à relever les défis.

Seifeddine Jaziri, attaquant du onze tunisien, s’est félicité de sa convocation pour la CAN pour renforcer les rangs des aigles, s’engageant à faire tout son possible pour soutenir ses camarades et être à la hauteur des espérances placées en lui.

“Nous poursuivons notre préparation avec beaucoup de sérieux pour se présenter le jour J dans la peau d’un sérieux prétendant au sacre”, a-t-il renchéri.

L’autre attaquant de l’équipe de Tunis, Haythem Jouini a fait savoir que la CAN édition 2024 sera l’une des plus disputées dans l’histoire de la compétition eu égard au niveau très proche des sélections en lice et au fait qu’aucune équipe n’est désormais abordable ou facile à jouer.

“Nous sommes encore concentrés sur notre préparation et nous espérons être à la hauteur des attentes du public tunisien malgré les critiques qui ont suivi notre dernier match contre la Mauritanie, lequel match a été riche en enseignements et permettra de palier les lacunes avant d’entamer la campagne africaine”.

Pour rappel, le onze tunisien disputera demain mercredi un dernier match amical face au Cap Vert, à partir de 18h30, sur la pelouse du stade Hammadi Agrébi de Radès. Le match sera jouera à huis clos et ne sera pas retransmis à la télévision.

Les aigles de Carthage s’envoleront vendredi prochain vers la ville de Korhogo via un avion spécial.

La Tunisie entrera en lice dans la compétition, le 16 du mois en affrontant la Namibie à partir de 18h (heures tunisiennes).