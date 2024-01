La Tunisie placée sur la liste noire du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a révélé, dans un communiqué, la liste des pays membres qui ont retardé leurs consultations en vertu de l’article IV ou leurs évaluations obligatoires de la stabilité financière pour une période dépassant 18 mois, en plus de la période régulière accordée, qui est de 15 mois.

Pour la première fois depuis son adhésion en 1958, le Conseil du FMI a placé la Tunisie, le 5 janvier de cette année, sur une liste négative aux côtés de pays tels que le Venezuela, le Yémen, la Biélorussie, le Tchad, Haïti et la Birmanie. Cela fait suite au retard de la finalisation des consultations entre la Tunisie et les représentants du FMI, selon Mosaïque FM.

Le FMI explique que ce classement dans la liste négative résulte du retard des discussions avec les autorités des pays sur les questions économiques et les politiques adoptées, ou en raison de la situation politique ou sécuritaire, ou en raison du changement de gouvernement dans certains pays en raison d’élections ou de décisions de changer les membres des gouvernements.

Le FMI attribue également le retard de ces pays à une demande des autorités de certains pays de reporter la réunion pour discuter de ce point en raison de leur incapacité ou de leur préparation à accueillir une délégation du FMI en raison de l’ordre du jour de ces gouvernements, en raison de l’absence d’accord sur les dates et de l’absence de déclaration des autorités sur les dates de réception de la mission du FMI pour consulter sur l’article IV.

Au début de décembre dernier, une source du FMI a annoncé le report de sa visite en Tunisie, qui était prévue du 5 au 17 décembre 2023, à la demande des autorités tunisiennes. La source a confirmé à l’Agence Tunis Afrique Presse que le cadre de financement international reste prêt à entreprendre les consultations annuelles dans le cadre de l’article IV du FMI, concernant la revue de la performance économique tunisienne.

D’autre part, une source de la Banque centrale tunisienne a confirmé le report de cette visite, expliquant que les autorités tunisiennes et le FMI ont convenu de reporter la visite à une date ultérieure qui sera déterminée en consultation entre les deux parties.

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour, avait annoncé une visite de l’équipe du FMI lors des réunions annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, qui se sont tenues du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech, au Maroc.

Il convient de mentionner que les deux dernières raisons sont les principales raisons qui pourraient être derrière ce classement, compte tenu de la décision du gouvernement tunisien à la fin de l’année dernière de déclarer son incapacité à recevoir une délégation de consultations du FMI en raison de l’engagement du gouvernement et de son occupation par la préparation de la loi de finances 2024 et du programme clos pour discuter des détails du budget de l’État et de sa présentation et approbation par le Parlement tunisien.

Les pourparlers entre la Tunisie et le FMI sur un nouveau programme de financement dans le cadre de l’instrument de soutien prolongé sont suspendus depuis plus d’un an. En octobre 2022, le FMI et le gouvernement tunisien étaient parvenus à un accord au niveau des experts pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie par un programme de 48 mois intitulé Instrument de Soutien Prolongé, d’une valeur d’environ 1,9 milliard de dollars. Cependant, le dossier tunisien n’a pas été présenté au Conseil d’administration du FMI depuis cette date.