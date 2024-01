Abdelaziz Mekhloufi en lice pour la présidence du Club Sportif Sfaxien avec une équipe de 9 membres

Abdelaziz Mekhloufi, ancien président de la structure des SOSIOS et du comité de soutien du Club Sportif Sfaxien, a présenté sa candidature à la présidence de l’équipe avec une liste de 9 membres.

Cette liste a été envoyée par courrier au bureau du président du comité électoral indépendant, Chafik Kadoura, selon ce qu’a rapporté le correspondant de Mosaïque FM dans la région, Fathi Boujnah. La liste comprend Abdelaziz Mekhloufi en tant que président, Hassan Chaaban en tant que premier vice-président, ainsi que Jawhar Al-Adhar en tant que deuxième vice-président, Chokri Al-Smawi en tant que secrétaire général, et Zouhair Al-Kharat en tant que trésorier, en plus de Rafik Ben Arab, Mahdi Al-Gharibi, Najeh Tamr, et Mohamed Khalif. Cette liste semble être la seule à participer à l’assemblée générale électorale qui se tiendra le 20 janvier courant, en attendant la possibilité qu’une autre liste se présente à cette course d’ici la fin de la journée du vendredi 5 janvier 2024, qui marque la date limite pour les candidatures.