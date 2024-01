Réforme du système éducatif : les résultats de la consultation nationale bientôt annoncés

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a indiqué mercredi qu’un comité, présidé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se penche actuellement sur l’examen des résultats de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif et de l’enseignement qui seront soumis au président de la république Kais Said.

Il a affirmé que les résultats de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif et de l’enseignement seront annoncés par le président de la république Kais Said.

Le ministre a souligné dans une déclaration aux médias, à l’occasion du lancement de la plateforme numérique “l’école de la Tunisie du futur” au centre national des technologies en éducation (CNTE) que le nombre des participants à cette consultation qui a atteint 580 620 personnes est à la hauteur des attentes, ajoutant que le président de la république Kais Said annoncera prochainement la création du conseil supérieur de l’éducation.

A noter que la consultation nationale sur la réforme du système éducatif a été organisée du 15 septembre au 15 décembre 2023. Elle comprends cinq axes à savoir: “l’éducation précoce et la prise en charge familiale”, “les programmes d’enseignement, le système d’évaluation et le temps scolaire”, “la coordination entre les systèmes d’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et leur intégration”, “la qualité de l’enseignement et la technologie numérique”, “l’égalité des chances et l’apprentissage à vie”.

Par ailleurs, Boughdiri a affirmé que son département s’emploie à régulariser, au fur et à mesure, la situation des enseignants suppléants .

Il a relevé que le ministère de l’éducation est favorable au dialogue avec les syndicats de l’enseignement, précisant que le dialogue doit remplir des conditions indispensables pour toutes les parties.