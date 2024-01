Tunisie : l’obligation de permis de conduire pour les motos entre en vigueur

Lotfi Gharbi, membre du bureau national de l’Association tunisienne pour la sécurité routière et président du bureau régional de l’association à Sfax, a souligné la nécessité de “ne pas se contenter de l’adoption de l’arrêté 510-2021, entré en vigueur le lundi 1er janvier 2024, qui rend obligatoire l’obtention d’un permis de conduire de catégorie “AA” pour la conduite de motos légères et moyennes, à partir de l’âge de 16 ans, mais il faut préparer les conditions appropriées et une stratégie de communication et de sécurité pour l’appliquer”.

Dans une déclaration à l’agence tunisienne de presse africaine (TAP), Gharbi a déclaré que “cette mesure dissuasive, qui exige une formation théorique sur les règles de circulation routière et la sécurité routière dans l’un des établissements de formation dans ce domaine pour obtenir un permis de conduire de catégorie AA, pourrait contribuer à réduire les accidents de la route causés par l’utilisation de motos, où 420 personnes ont été tuées l’année dernière, et la région de Sfax a occupé la première place avec plus de 130 morts, en raison de l’utilisation fréquente de motos dans cette région”.

Il a indiqué que les statistiques de l’Union tunisienne des compagnies d’assurance indiquent que le nombre de candidats à l’obtention d’un permis de conduire de catégorie “AA” pour la conduite de motos en Tunisie est d’environ deux millions de candidats, ce qui nécessite la mise en place d’une stratégie claire pour les accueillir et les soumettre à une formation théorique dans les écoles de conduite”.

Le locuteur a estimé que “cette loi, qui ne date pas de 2021, mais remonte à bien plus loin, car elle a été promulguée pour la première fois par l’arrêté 142 du 25 janvier 2000, et son non-application sérieuse est une autre preuve de la négligence de l’État et de son inaction dans l’exercice de son rôle de protection des vies des citoyens dans l’espace routier”, selon son estimation.