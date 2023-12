Kaïs Saïed presse le monde libre à s’unir face à l’hégémonie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présenté ses sincères vœux et félicitations au peuple tunisien et aux membres du gouvernement à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année administrative.

Lors d’une réunion du Conseil des ministres, tenue, jeudi, au Palais de Carthage, le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour faire part de ses vœux et souhaits de voir le nouvel an porter au peuple tunisien, prospérité et paix, priant Dieu de “protéger la patrie”.

S’adressant aux Tunisiens, le président Saïed a réaffirmé l’engagement de veiller scrupuleusement à “défendre l’invulnérabilité de la patrie”, se déclarant à ce titre résolu à “aller de l’avant sur la voie de la libération” du pays “en misant sur les ressources propres et les choix du peuple” tunisien.

Le président Saïed s’est déclaré, en outre, “optimiste à l’égard de l’avenir du pays”, promettant de “ne lésiner sur aucun moyen en vue de bâtir un avenir meilleur pour tous les Tunisiens.”

Par ailleurs, le chef de l’Etat a tenu à souligner qu’à l’heure où le monde entier s’apprête à fêter l’avènement du nouvel an, “il incombe au monde libre de ne pas oublier le peuple palestinien qui croupit sous le joug de la barbarie sioniste”.

Profondément convaincu de la pertinence de la cause palestinienne, le président Saïed a affirmé qu’il ne ménage aucun effort en vue de “se tenir aux côtés de nos frères palestiniens”. Il s’est déclaré persuadé que le long périple du peuple palestinien, émaillé de sacrifices, de douleurs, de souffrances et de déboires, sera finalement “couronné de victoire triomphante”.

“Nous sommes convaincus que la Palestine, toute la Palestine, sera libérée et que le peuple palestinien parviendra à établir son Etat indépendant sur sa terre historique avec pour capitale la ville sainte d’al-Qods.”, a encore martelé le chef de l’Etat.

Le président Saïed a, en outre, souligné que “le génocide qui se profile devant nous à Gaza a démontré que les positions exprimées par la communauté humaine étaient plus progressistes et avant-gardistes et en avant par rapport à ceux de la communauté internationale figée”, affirmant que “ce mouvement d’idées se poursuivra sans relâche durant les décennies à venir et que beaucoup de concepts, d’idées et d’équilibres vont changer”.

Il a ajouté que les imposantes manifestations qui ont déferlé dans les quatre coins du monde, notamment, dans les capitales des pays occidentaux, viennent témoigner de manière éloquente que le monde a bel et bien amorcé une nouvelle époque de son histoire. “Une époque où les valeurs humaines vont indiscutablement triompher sur les politiques hégémoniques qui ont véhiculé d’innombrables tragédies, famines et guerres dans le monde”, a-t-il dit.

Le président Kaïs Saïed a exhorté “les peuples libres du monde ainsi que les défenseurs de la justice et de la dignité humaine” à faire preuve d’union et de solidarité et à s’opposer comme il se doit aux différentes formes d’hégémonie et de colonialisme, “dont le sionisme et le racisme en sont la parfaite incarnation”.