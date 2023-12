Tunisie : De nouveaux détails sur la carte d’identité biométrique

La présidente de la Commission des droits et des libertés, Hela Jaballah, a révélé les détails de la séance de travail qui a eu lieu lundi dernier concernant le projet de loi visant à réviser et compléter la loi sur la carte d’identité nationale.

Elle a expliqué que selon le projet de loi proposé, la carte actuelle sera remplacée par une carte biométrique, obligatoire à partir de l’âge de 15 ans, mais pouvant être obtenue à l’âge de 12 ans avec l’autorisation des parents en cas de nécessité.

Elle a précisé que les informations seront constamment mises à jour et que la carte n’aura pas de date d’expiration comme c’était le cas avec l’ancienne carte.

La députée Hela Jaballah a également indiqué dans une déclaration à la radio Mosaique que la carte biométrique comportera une puce électronique stockant des données telles que le nom, le prénom, le nom du père et de la mère, la date de naissance, le genre, une photo et l’empreinte digitale en plus de données facultatives telles que le don d’organes et le groupe sanguin.

Elle a annoncé que le projet de loi prévoit la suppression de la profession de la carte d’identité, et qu’il y a un accord au sein de la commission pour supprimer cette mention afin de promouvoir la justice sociale entre tous les citoyens.

Elle a souligné que les sessions et les auditions concernant le projet de loi sur la carte d’identité nationale se poursuivent avec toutes les parties, y compris les organismes gouvernementaux et ministères.