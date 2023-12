Ghazi Chaouachi menacerait de se coudre la bouche en signe de protestation

Elyes Chaouachi, fils du politicien Ghazi Chaouachi, a décrit dans sur les ondes de la radio Mosaïque FM du mardi 26 décembre 2023, la détérioration de l’état de santé de son père, qualifié de grave et préoccupant.

En effet, ce dernier éprouve désormais des difficultés à marcher et à dormir en raison de douleurs sévères au niveau du dos et du cou. Selon Elyes Chaouachi, son père serait tombé dans une profonde dépression et menacerait de se coudre la bouche en signe de protestation contre l’injustice et l’oppression dont il est victime.

Il aurait également décidé de s’isoler dans sa cellule, refusant de collaborer avec l’administration pénitentiaire et le système judiciaire, boycottant les rencontres avec les avocats et la famille, et refusant de prendre ses médicaments malgré ses maladies chroniques. Elyes Chaouachi a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à intervenir pour accélérer le traitement de l’affaire et à mettre fin à ce qu’il a qualifié d'”injustice”.