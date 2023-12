Clôture des bureaux de vote en Tunisie : début du dépouillement

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18 heures aujourd’hui, dimanche 24 décembre 2023, marquant ainsi le début du dépouillement. Les bureaux de vote avaient ouvert leurs portes à l’heure prévue, soit à 8 heures du matin, permettant aux électeurs de voter et de choisir leurs représentants dans les conseils locaux, qui préparent la mise en place du Conseil national des régions et des provinces, conformément à l’article 56 de la Constitution du 25 juillet 2022. Ces élections, les premières depuis le 25 juillet, se déroulent dans 8190 bureaux de vote répartis dans 2155 circonscriptions électorales, et aboutiront à la formation de 279 conseils qui constitueront le noyau central pour la mise en place des conseils régionaux et provinciaux, jusqu’au Conseil national des régions et des provinces (la deuxième chambre du Parlement).

Le taux de participation au premier tour de ces élections, jusqu’à 15 heures aujourd’hui, dimanche, a été de 7,68%, selon Farouk Bouasker, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections. Ce matin, le président de la République, Kaïs Saïed, accompagné de son épouse, a rempli son devoir électoral au bureau de vote de l’école primaire de Manouba 1 dans le gouvernorat d’Ariana, dans le cadre des élections municipales.

Il a salué le retour de la deuxième chambre en Tunisie, comme c’est le cas dans de nombreux pays du monde, soulignant que ces conseils locaux seront plus proches des citoyens que l’Assemblée des représentants du peuple qui les représente à son tour, et qu’ils donneront naissance aux conseils régionaux et provinciaux pour réaliser l’intégration souhaitée entre toutes les factions du peuple, selon ses dires. Le président estime que les conseils locaux porteront les aspirations et les demandes des citoyens, et s’efforceront de les réaliser. Ceci sera précédé par l’élaboration d’un texte législatif régissant la relation entre les deux conseils, comme c’est le cas dans tous les pays, en ce qui concerne l’approbation des projets de loi.

De son côté, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a également rempli son devoir électoral ce matin au bureau de vote de Nahj Al-Maghrib à Radès, dans le gouvernorat de Ben Arous.