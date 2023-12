Tunisie – Météo : La vitesse du vent pourra atteindre les 80 km/h sous forme de rafales cete nuit

Le vent soufflera de secteur ouest fort sur le nord-est et les hauteurs cette nuit, à une vitesse comprise entre 40 et 60 km/h et pouvant atteindre les 80 km/h sous forme de rafales, selon le bulletin de suivi, publié samedi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).La vitesse du vent sera modérée, à une vitesse allant de 20 à 40 km/h, sur le reste de régions.

Les cse situeront entre 11 et 16 degrés cette nuit, au nord et dans les régions côtières, et entre 6 et 10 degrés, ailleurs. Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront plus denses sur le nord-ouest.