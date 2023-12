Tunisie – Alerte Météo : Pluies attendues sur la plupart des régions dimanche 17 décembre 2023

Des pluies seront attendues sur la plupart des régions, dimanche 17 décembre 2023 , selon un bulletin de suivi, publié samedi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations seront temporairement orageuses et localement denses. Les quantités de pluie seront comprises généralement entre 30 et 50 mm et pourraient atteindre localement, 90 mm dans les gouvernorats de Sahel puis les gouvernorats de Nabeul et Kairouan en fin de journée et au cours de la nuit.

Des chutes de grêle sont prévues, également, dans certains endroits. La chute de pluies se poursuit les18 et 19 décembre 2023 sur la plupart des régions et elles seront temporairement orageuses et localement denses dans la région de Sahel, le Cap-Bon et le Sud.

Le vent soufflera fort avec une vitesse qui pourra dépasser temporairement 80 km/h sous formes de rafales près des côtes Est, sur les hauteurs et localement le sud, selon l’INM.