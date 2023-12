Décès de Mohammed Masmoli : perte d’une voix littéraire et radiophonique tunisienne

Aujourd’hui, le monde culturel et médiatique a perdu l’écrivain radiophonique Mohammed Masmoli, décédé à l’âge de 83 ans. Connu pour ses écrits poétiques, littéraires, et critiques, ainsi que pour sa voix à la radio tunisienne, il était apprécié des intellectuels et des journalistes pour sa perspicacité et son sourire omniprésent. Né en octobre 1940 à Béja, Mohammed Msamoli a rapidement brillé par ses écrits, lui valant le titre d’écrivain dès son enfance à l’école primaire de Béja. Malgré n’avoir lu qu’un seul livre (Le Marchand de Venise de Shakespeare), il a été influencé par les programmes littéraires diffusés à la radio tunisienne, expliquant ainsi sa passion pour la radio. Encouragé par un de ses professeurs à Bizerte où il a poursuivi ses études, il a envoyé l’un de ses textes au grand poète Mustapha Khraief qui animait un programme radio visant à encourager les jeunes écrivains. Encouragé par ce dernier, Mohammed Masmoli rencontré en 1962 le grand écrivain Bachir Salmi, professeur et rédacteur en chef de la célèbre revue culturelle “El Fikr”, qui a publié l’un de ses textes. C’est ainsi que sa carrière littéraire a commencé, publiant ses écrits dans d’autres pages et revues culturelles, lui permettant de progresser professionnellement, y compris dans des études journalistiques.

Entrant dans le monde du journalisme et des médias à travers la radio tunisienne, il a été aidé par le regretté professeur Bachir Ben Salmi dans la production de programmes radio littéraires. Entre 1968 et 1978, il était renommé pour son programme radio “Ce que vous entendez aujourd’hui, vous le lirez demain” sur la radio nationale.

Mohammed Masmoli est également connu pour avoir été l’un des fondateurs du mouvement littéraire avant-gardiste en 1968. Il a continué à contribuer régulièrement à enrichir le contenu de nombreux journaux locaux, a occupé le poste de rédacteur en chef du magazine hebdomadaire “Al Hadaf”, et a assumé plusieurs responsabilités au sein du ministère des Affaires culturelles. Le corps de Mohammed Masmoli sera enterré demain, dimanche, au cimetière El Jellaz à Tunis après la prière du Dhuhr. Le cortège funéraire partira de son domicile à Cité El Ghazala.