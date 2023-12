3 pays arabes ouvrent un corridor terrestre pour les marchandises israéliennes suite à la fermeture expérimentale de la mer Rouge

L’occupation israélienne a annoncé aujourd’hui, samedi, la réussite de l’exploitation de trois pays arabes assurant un pont terrestre pour l’occupation, après la fermeture expérimentale de la mer Rouge pour une nouvelle ligne de transport terrestre en camion via les ports de Dubaï, passant par l’Arabie saoudite et la Jordanie, afin de servir de remplacement au canal de Suez égyptien.

Des médias israéliens ont rapporté l’arrivée d’un premier lot de cargaisons contenant des denrées alimentaires fraîches en “Israël” via un pont terrestre, en provenance du port de Dubaï aux Émirats arabes unis, évoquant qu’il s’agissait d’un essai pour un pont terrestre alternatif en provenance de la mer Rouge. Le site israélien “Wallah” a déclaré : “La phase expérimentale de la nouvelle ligne de transport terrestre en camion via les ports de Dubaï, passant par l’Arabie saoudite et la Jordanie, a été couronnée de succès au cours des dernières semaines.”

Il a précisé que “le pont terrestre, approuvé par le ministère de la Défense et le gouvernement israélien, devrait offrir une alternative plus rapide au passage par le canal de Suez, voire plus rapide encore pour l’importation de marchandises à bord des navires qui doivent contourner le cap de Bonne-Espérance, prolongeant ainsi le trajet de près de trois semaines en moyenne pour éviter la menace des Houthis.” Le trajet terrestre depuis Dubaï est de 2 550 kilomètres, parcouru en quatre jours, et de 1 700 kilomètres depuis Bahreïn, en deux jours et sept heures. Le prix s’élève à environ 1,2 dollar par kilomètre, un peu plus cher que le transport maritime habituel, mais actuellement moins cher compte tenu de la hausse des coûts d’assurance des navires en mer Rouge après les attaques des “Ansar Allah”, selon la même source. (Sputnik/Agences)