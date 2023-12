Tunisie – Météo : Des pluies prévue dans ces régions, cette nuit

Le temps sera cette nuit de vendredi à samedi, très nuageux sur toutes les régions et favorable à des pluies isolées et temporairement orageuses au nord et sur les côtes est, selon un bulletin de suivi de l’INM.

Le vent soufflera du secteur nord fort de 40 à 60km/h près des côtes et sur les hauteurs et pourrait atteindre 80km/h sous forme de rafales et modéré à relativement fort de 25 à 40 km/h sur le reste des régions.

Les températures seront situées entre 11 et 14 degrés dans les régions côtières et entre 7 et 10 degrés à l’intérieur du pays.