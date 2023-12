Tunisie – Météo : Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps caractérisé par des nuages ​​lourds avec pluies éparses sur le nord et le centre.

Les pluies seront parfois fortes dans les zones de l’extrême nord-ouest, puis incluant localement le sud en fin de journée.

Le vent sera fort, allant de 40 à 60 km/h près des côtes et dans les hauteurs et modéré puis relativement fort, de 20 à 40 dans le reste des régions.

La mer sera très agitée, devenant localement très agitée la nuit sur le nord, et agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Les températures vont baisser de manière significative, avec des maximales comprises entre 10 et 15 degrés dans le nord et dans les hauteurs de l’ouest et entre 17 et 23 dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.