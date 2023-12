Farouk Bouasker : L’ISIE va déposer douze plaintes

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) va déposer 12 plaintes auprès du ministère public pour propagation de fausses informations, diffamation publique et attribution de faits erronés contre des plateformes, des sites et des pages des réseaux sociaux, a annoncé Farouk Bouasker, président de l’instance.

” Ces agressions, bien connues de l’instance dans tout processus électoral, prennent pour cible l’opération électorale, l’action de l’ISIE et même les candidats “, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à la TAP, en marge de l’ouverture, mercredi, à Hammamet, de la session de formation des présidents et directeurs des instances régionales sur les procédures du vote, du dépouillement et de l’annonce de résultats, Bouasker a indiqué que l’instance est habituée aux appels au boycott des élections formulés par des partis et personnalités politiques, estimant qu'”ils n’auront aucune incidence sur le processus électoral car il s’agit d’élections locales dans des Imadas et donc de personnes de la même Imada “.

Selon Bouasker, la campagne électorale se déroule normalement et l’instance n’a pas enregistré des dépassements importants de la part des candidats aux élections locales, ajoutant que les activités électorales devraient s’intensifier pendant la dernière semaine de la campagne électorale.

Le président de l’ISIE a, à cette occasion, annoncé un changement d’emplacement du centre médiatique de l’instance qui annoncera les résultats des élections locales depuis le Palais des sports d’El Menzah.

Tout média disposant d’une accréditation est autorisé à accéder aux centres de scrutin et bureaux de vote, a-t-il dit, précisant que plus de 3500 accréditations ont été octroyées aux journalistes locaux et internationaux, aux observateurs tunisiens et étrangers ainsi qu’aux invités et représentants de candidats.

Bouasker a, par ailleurs, indiqué que les conseils locaux seront opérationnels en mars prochain, suivis des conseils des régions et des districts puis du conseil national des régions et des districts.

Il a, en outre, indiqué que cette rencontre de formation des directeurs et présidents des instances régionales vise à expliquer les procédures du jour du vote, plus particulièrement celles relatives au tirage au sort qui concerne les candidats porteurs de handicap aux conseils locaux.

Le tirage au sort est prévu le jour du vote, soit le 24 décembre, en présence des médias et de représentants de la société civile.