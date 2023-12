Cette nuit, des nuages passagers persistents couvriront la plupart des régions, parfois dense avec des averses sporadiques dans le nord et le sud-est.

Les températures devraient osciller généralement entre 12 et 15 degrés le long des côtes, tandis qu’elles se situeront entre 7 et 11 degrés à l’intérieur du pays. Les vents, provenant de l’ouest, souffleront avec force près des côtes et sur les reliefs, et seront modérés à relativement doux dans le reste des régions.