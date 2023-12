Marche de soutien à la Palestine à Tunis à l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme

Près de deux cent personnes ont défilé samedi en solidarité avec la Palestine, à l’invitation de la ligue tunisienne pour les Droits de l’Homme à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des droits de l’Homme, le 10 décembre.

Les manifestants ont scandé des slogans dont principalement, ” arrêtez le génocide contre le peuple palestinien à Gaza ” et ont appelé à traduire en justice les dirigeants de l’entité sioniste devant la cour pénale internationale.

“La marche des droits et des libertés en soutien à la Palestine ” s’est élancée de la Place des droits de l’Homme à l’Avenue Mohamed V avant d’atteindre l’Avenue Habib Bourguiba (devant le siège du ministère de la femme).

Des représentants de plusieurs organisations, associations et partis politiques en plus de plusieurs personnalités indépendantes y ont pris part; l’Union générale tunisienne du travail ;, le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux, l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, l’association des magistrats tunisiens, le parti des travailleurs, Attayar, le parti des patriotes démocratiques unifié, le parti socialiste et coalition Soumoud.

Bassem Trifi, président de la LTDH, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que la Ligue est en concertation avec ses partenaires dans le monde entier afin d’intenter un procès devant la Cour pénale internationale (CPI) contre l’entité sioniste et de faire pression sur les pays afin de changer leurs positions, de soutenir le peuple palestinien et de considérer ce qui se passe à Gaza comme génocide.

Au cours de la marche, des manifestant ont, dans la foulée, scandé des slogans contre le décret 54 relatif aux droits et libertés d’expression, des slogans pour dénoncer la hausse des prix et autres dans lesquels ils appellent à défendre l’indépendance de la justice et de la société civile.