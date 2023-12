Lutte – Championnats arabes -1ère journée : quatre médailles dont 1 or pour la Tunisie

La sélection tunisienne de lutte libre a remporté quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 bronze), vendredi, lors de la première journée des championnats arabe de lutte organisés les 8 et 9 décembre à Baghdad (Irak).

La médaille d’or a été l’oeuvre de Kheireddine Ben Tlili (74 kg) tandis que les médailles d’argent ont été remportées par Hamza Rahmani (125 kg) et Khalil Barkouti (57 kg) et celle de bronze par Sabri Mnasria (92 kg).

La sélection tunisienne de lutte est composée de Khalil Barkouti, Khereddine Ben Tlili, Imed Kedidi, Sabri Mnasria et Hamza Rahmani en lutte libre, et de Adem Lamloum, Yassine Hkiri, Oussama Nasr, Radhouane Tarhouni, Sami Slama, Belhassan Azaouzi et Hakim Trabelsi en lutte greco-romaine.