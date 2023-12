Djerba isolée : arrêt des navettes maritimes vers l’île en raison des conditions météorologiques

Les ferries reliant l’île de Djerba, dans la région de Médenine, ont cessé leurs opérations ce matin, samedi 9 décembre 2023, en raison des conditions météorologiques défavorables et des vents forts.

Selon Farhat Larayedh, chef du département régional de l’équipement à Médenine, ces ferries reprendront leur activité normale une fois que les conditions météorologiques se seront améliorées. Cette interruption affecte le transport des passagers et des véhicules entre la zone du Jetty de la délégation de Sidi Makhlouf et Ajim sur l’île de Djerba, obligeant ainsi à privilégier la route romaine pour entrer et sortir de l’île. Cette situation requiert une attention particulière en raison de l’augmentation du trafic sur cette route, d’autant plus qu’elle est actuellement en travaux d’élargissement.