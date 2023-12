Bilan des pluies enregistrées au cours des dernières 24 heures

Hier, les précipitations ont balayé la Tunisie, variant en intensité selon les régions, avec des enregistrements allant de 108 mm à Ain Draham à 35 mm à Menzel Bouzelfa ou Haouaria. L’Institut national de la météorologie avait déjà prévu ces pluies dans son bulletin météo précédent, et aujourd’hui, le scénario se répète avec des prévisions de nouvelles averses pour la plupart des régions.

Ces précipitations pourraient être temporairement orageuses, particulièrement dans le sud-est et l’extrême nord-ouest du pays. Les températures devraient osciller entre 12 et 17 degrés, mais elles atteindront jusqu’à 20 degrés dans le sud-ouest. Des vents forts, atteignant des vitesses pouvant aller jusqu’à 100 km/h près des côtes est et sur les hauteurs, sont également attendus. Le ministère de l’Agriculture a émis des recommandations de prudence, exhortant les citoyens à éviter les zones près des barrages et des cours d’eau.