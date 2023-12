Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé mercredi l’Union européenne à mettre fin immédiatement aux opérations de rapatriement collectif des migrants, et à respecter leur dignité et leurs droits indépendamment de leur statut administratif.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le FTDES a exprimé son indignation face à la reproduction des mêmes pratiques dégradantes envers les migrants, ainsi que sa préoccupation quant au sort des expulsés aux frontières, en particulier des femmes et des enfants, dans des conditions humanitaires difficiles et en l’absence de soins et de nourriture.

Il a, en outre, souligné l’illégitimité du rapatriement forcé soulignant que toute personne a le droit de contester le retour et de connaître les raisons de son arrestation de manière individuelle.

Le FTDES a renouvelé son appel à une réponse humanitaire à la crise créée par les politiques européennes et par l’absence d’une politique nationale migratoire qui respecte les droits.

Selon le communiqué, l’Union européenne continue d’intervenir de différentes manières en Tunisie pour servir ses intérêts et protéger ses frontières, à travers divers programmes difficiles à suivre.