Tunisie : Examen des préparatifs pour le festival de la révolution à Sidi Bouzid

Les préparatifs logistiques, techniques et financiers pour la célébration de la nouvelle édition du Festival de la révolution du 17 décembre à Sidi Bouzid ont fait l’objet hier mardi d’une séance de travail au ministère des affaires culturelles.

La ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a, lors de cette séance qui s’est déroulée en présence du gouverneur de Sidi Bouzid Abdelhamid Hamdi et des membres du comité directeur du festival ainsi que des cadres du ministère, souligné la nécessité de conjuguer les efforts à l’échelle régionale et nationale en vue de faire réussir cette 13ème édition tout en veillant à promouvoir le contenu de sa programmation pour toucher les domaines variés de la culture et de l’art tout en veillant à annuler tout aspect festif, et ce, en signe de solidarité avec le peuple palestinien, selon un communiqué du ministère.