Selon le Centre européen Copernicus pour le changement climatique, l’année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée, après que le mois de novembre dernier ait été “exceptionnel”, devenant le sixième mois consécutif à battre des records de chaleur.

Samantha Burgess, vice-présidente du département du climat au centre, a déclaré que “l’année 2023 compte désormais six mois et deux saisons records. Ce mois de novembre exceptionnel comprend notamment deux jours où les températures étaient supérieures de deux degrés Celsius par rapport à l’ère préindustrielle, ce qui signifie que 2023 est l’année la plus chaude jamais enregistrée dans l’histoire enregistrée”.

Cette annonce exerce une pression supplémentaire sur les négociations en cours à la 28e Conférence des Nations Unies sur le climat (COP28), qui se tient à Dubaï.

Selon le centre, la température moyenne mondiale en 2023 est supérieure de 1,46 degré Celsius à celle de l’ère préindustrielle.

De nombreuses alertes avaient été lancées indiquant que l’année en cours pourrait ravir à 2016 le titre d’année la plus chaude jamais enregistrée, en particulier après que les mois de septembre et d’octobre aient battu les précédents records, mais c’est la première fois que cette affirmation est confirmée.

Les scientifiques affirment que les données provenant d’échantillons de glace, d’anneaux d’arbres et autres indiquent que 2023 pourrait être la plus chaude de l’histoire de la Terre depuis plus de 100 000 ans.