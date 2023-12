Sousse : Arrestation d’un voleur recherché et condamné

Une patrouille conjointe des unités de renseignement de la région du Garde nationale de Sousse et du service de prévention du terrorisme de la région du Garde nationale de Sousse a arrêté un individu recherché par deux mandats de perquisition au profit de différentes unités de sécurité et structures judiciaires pour “vol” et condamné à une peine de prison de 8 ans. Des documents falsifiés (“carte de séjour dans un pays étranger et permis de conduire”) et une somme d’argent en dinars tunisiens ont également été saisis.

Après avoir consulté le parquet, il a autorisé la prise des mesures juridiques nécessaires à son encontre.